Злоумышленника задержали сотрудники Львовского райуправления полиции №1 и оперативники областного Управления миграционной полиции. Вскоре ему изберут меру пресечения.

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Мужчина требовал у предпринимателя 200 тысяч гривен

К правоохранителям 9 ноября обратился за помощью 42-летний львовский предприниматель. Он рассказал, что неизвестный под надуманным предлогом требует у него и его товарищей около 200 тысяч гривен. При этом мужчина угрожал физической расправой.

Следователи открыли уголовное производство за "вымогательство". Максимальное наказание, которое угрожает злоумышленнику, от 3 до 7 лет за решеткой.

Смотрите видео, как задержали злоумышленника:

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Злоумышленнику сообщили о подозрении

К раскрытию преступления были привлечены оперативники-криминалисты, работники областного Управления миграционной полиции и сотрудники других служб полиции. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Львова.

Во время обысков у него изъяли доказательства, подтверждающие причастность к вымогательству. 20 декабря ему сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Злоумышленнику объявили подозрение / Фото полиции Львовской области

Мужчине угрожает тюрьма / Фото полиции Львовщины