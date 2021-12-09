Правоохранители искали взрывчатку до утра следующего дня. К счастью они ничего не нашли.
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Аноним требовал 20 миллионов долларов
Приблизительно в 21:27 в полицию позвонил дежурный СБУ. Он рассказал, что аноним сообщил о заминировании 9 торговых центров:
- Victoria Gardens;
- King Cross Leopolis;
- Forum Lviv;
- "Магнус";
- "Опера Пассаж";
- "Роксолана";
- "ИнтерСити";
- "Сундук";
- "Сихов".
Неизвестный потребовал 20 миллионов долларов выкупа. В полиции Львовщины отметили, что в ТРЦ сразу же выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и патрульные.
Во Львове заминировали 9 торговых центров / Фото 24 канала и полиции Львовщины
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Эвакуировали более 3000 человек
Правоохранители эвакуировали из помещений торговых центров более 3 тысяч человек.
- Victoria Gardens – 1000 человек;
- King Cross Leopolis – 150 посетителей, 70 работников;
- Forum Lviv – 1 418 посетителей, 450 работников;
- "ИнтерСити" – 12 посетителей, 15 работников;
- "Сихов" – 2 работника.
Правоохранители завершили проводить работы примерно в 4:30. Они обследовали помещения и близлежащие территории всех торговых центров. Взрывоопасные предметы не нашли.
Следователи открыли уголовное дело за "сознательно ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность анонима, который сообщил о фейковом заминировании.
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