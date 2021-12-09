Правоохоронці шукали вибухівку до ранку наступного дня. На щастя, вони нічого не знайшли.

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Анонім вимагав 20 мільйонів доларів

Приблизно о 21:27 у поліцію зателефонував черговий СБУ. Він розповів, що анонім повідомив про замінування 9 торгових центрів:

Victoria Gardens;

King Cross Leopolis;

Forum Lviv;

"Магнус";

"Опера Пасаж";

"Роксолана";

"ІнтерСіті";

"Скриня";

"Сихів".

Невідомий вимагав 20 мільйонів доларів викупу. У поліції Львівщини зауважили, що до ТРЦ одразу ж виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та патрульні.

У Львові замінували 9 торгових центрів / Фото 24 каналу та поліції Львівщини

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Евакуювали понад 3000 людей

Правоохоронці евакуювали з приміщень торгових центрів понад 3 тисячі людей.

Victoria Gardens – 1000 людей;

King Cross Leopolis – 150 відвідувачів, 70 працівників;

Forum Lviv – 1418 відвідувачів, 450 працівників ;

"ІнтерСіті" – 12 відвідувачів, 15 працівників;

"Сихів" – 2 працівники.

Правоохоронці завершили проводити роботи приблизно о 4:30 ранку. Вони обстежили приміщення та прилеглі території усіх торгових центрів. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності". Зловмиснику загрожує від 2 до 6 років за ґратами. Наразі правоохоронці намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про фейкове замінування.

З 9 ТЦ евакуювали 3 тисяч людей: відео