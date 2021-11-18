Мужчина требовал примерно тысячу долларов. Его задержали 17 ноября.

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Рэкетир угрожал оружием беременной женщине

К правоохранителям за помощью обратился один из предпринимателей Червонограда. Мужчина рассказал, что местный житель требует у него 28 тысяч гривен. К раскрытию преступления привлекли сотрудников всех служб Червоноградского райотдела полиции и оперативников управления уголовного розыска.

Они установили, что ранее судимый 40-летний злоумышленник неоднократно вымогал деньги у бизнесмена. Кроме этого, он угрожал мужчине и его беременной жене оружием, уничтожением имущества и физической расправой.

Полицейские вместе со спецназовцами 17 ноября задержали рэкетира при получении им денег. У злоумышленника изъяли предмет, похожий на пистолет. Кроме того, во время обысков в его доме правоохранители нашли боеприпасы.



Рэкетир угрожал пистолетом / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленнику грозит тюрьма

Следователи сообщили задержанному о подозрении в вымогательстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства преступления.

Злоумышленника задержали / Фото полиции Львовщины