Чоловік вимагав приблизно тисячу доларів. Його затримали 17 листопада.

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Рекетир погрожував зброєю вагітній жінці

До правоохоронців за допомогою звернувся один із підприємців Червонограда. Чоловік розповів, що місцевий житель вимагає у нього 28 тисяч гривень. До розкриття злочину залучили співробітників усіх служб Червоноградського райвідділу поліції та оперативників управління карного розшуку.

Вони встановили, що раніше судимий 40-річний зловмисник неодноразово вимагав гроші у бізнесмена. Окрім цього, він погрожував чоловікові та його вагітній дружині зброєю, знищенням майна та фізичною розправою.

Поліцейські разом зі спецпризначенцями 17 листопада затримали рекетира під час одержання ним грошей. У зловмисника вилучили предмет, схожий на пістолет. Окрім того, під час обшуків у його помешканні правоохоронці знайшли боєприпаси.



Рекетир погрожував пістолетом / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вимаганні. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років за ґратами.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.

Зловмисника затримали / Фото поліції Львівщини