Винесли з полум'я та диму: львівська патрульна надала першу допомогу кішці – захопливе відео

Патрульні Львова отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Юрія Липи. Там перебувала непритомна кішка.

На місце пожежі прибули правоохоронці Володимир Микієвич та Марія Альошина. Вони евакуювали людей з під'їзду.

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Рятувальники гасили пожежу. У той час поліцейські ще раз перевіряли. чи є у приміщенні люди.

Як врятували кішку

Володимир Микієвич зайшов до охопленої полум'ям квартири. Він побачив там непритомну кішку. Поліцейський на коліна дотягнувся до тварини та виніс її із помешкання. На вулиці Марія Альошина привела тварину до тями.

Рятувальникам вдалося погасити займання. Ніхто з людей не постраждав.

Порятунок кішки: дивіться відео

У якому стані кішка

Коли прийшла власниця квартири та врятованої кішки, то була в шоковому стані. Вона попросила поліцейських відвезти тварину до ветеринарів.

Згодом жінка повідомила, що її кішка, на кличку Міка, вижила.



Кішка Міка / Фото патрульної поліції Львівської області

Порятунок кота у Дніпрі

Ветеринари прооперували кота, який з'їв ялинковий дощик. Тварину врятувало те, що господарі вчасно звернулись до фахівців.

Повний текст публікації патрульної поліції Львівської області

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Днями патрульні Львова отримали повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Юрія Липи.

Поліцейські Володимир Микієвич та Марія Альошина швидко прибули за вказаною адресою. Інспектори кинулись до під’їзду та оперативно евакуювали людей.

Поки рятувальники займались пожежогасінням, поліцейські ще раз перевіряли наявність людей.

Охоплена полум’ям квартира диміла. Однак Володимир побачив там непритомну кішку і не залишив тварину. Ставши на коліна, патрульний ледь дотягнувся до тварини та виніс її із помешкання. Напарниця привела тварину до тями.

Пожежу в квартирі ліквідували рятувальники. Ніхто не постраждав.

За кілька хвилин прийшла власниця квартири та врятованої кішки. Жінка була в шоковому стані, тому попросила охоронців порядку відвезти тварину до ветеринарної клініки.

Згодом патрульні отримали повідомлення зі словами подяки. Містянка зазначила, що Міка вижила, з нею все добре

Дякуємо патрульним за чуйність та наполегливість.