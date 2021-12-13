Виною – газова колонка: що відомо про причини вибуху та пожежі у будинку Львова

В одній з квартир житлового будинку у Львові 13 грудня стався вибух газу. Після цього у будівлі спалахнула пожежа.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, попередня причина – несправна газова колонка.

До теми У житловому будинку Львова сталися вибух та пожежа: є постраждалі

Трагедія сталася у будинку на вулиці Замарстинівській, 28. Москаленко розповів, що будинок обстежать проєктанти, визначать роботи, які необхідно виконати першочергово.

В одній з квартир в будинку на вул. Замарстинівській, 28 стався вибух газу у квартирі. Попередня причина – несправна газова колонка. Вибух стався на другому поверсі в триповерховому будинку у дворі,

– сказав Москаленко.

Він пояснив, що за потреби постраждалим нададуть інше тимчасове житло. Станом на вечір 13 грудня ліквідацію пожежі завершили.

Що відомо про постраждалих

Попередньо, троє людей мають опіки різних ступенів важкості, їх госпіталізували. На час ліквідації наслідків тимчасово перекрили рух вулицею Замарстинівською.

Останні подібні інциденти на Львівщині

У селі Добрячин 28 березня трапився потужний вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту 73-річна жінка потрапила до лікарні. Вона дивом врятувалась, бо була у той час на вулиці.

У селі Меденичі Дрогобицького району 10 жовтня трапився вибух газу. Внаслідок інциденту постраждала 66-річна жінка. Вона отримала опіки рук та обличчя.



Після вибуху у будинку спалахнула пожежа / Фото Львівської міської ради



Попередня причина – несправна газова колонка / Фото Львівської міської ради