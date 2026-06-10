Садовий анонсував великий візит послів ОБСЄ до Львова

Найближчим часом Львів відвідає делегація послів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Напередодні візиту біля "Місця надії" обговорили ключові акценти програми, яка має показати міжнародним партнерам реальні наслідки російської агресії проти України.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

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Що відомо про візит послів ОБСЄ до Львова?

Напередодні біля "Місця надії" – символічної інсталяції, що нагадує про українців, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, – відбулася зустріч щодо програми перебування міжнародних партнерів. Участь в обговоренні взяв спеціальний представник Головування ОБСЄ Петро Мареш.

Сторони зосередилися на тому, як максимально повно донести до міжнародної спільноти наслідки війни, яку Росія веде проти України. Організатори наголошують: надзвичайно важливо, щоб партнери не обмежувалися ознайомленням з офіційними звітами та статистикою.

Тому під час візиту вони матимуть можливість особисто поспілкуватися з людьми, які пережили російський полон, катування та незаконне утримання.

Для нас важливо, щоб міжнародні партнери не лише читали звіти про війну, а й почули свідчення людей, які пережили російський полон і тортури. Жоден документ не передає правду так, як особиста історія,

– заявив Садовий.

Окремою частиною програми стане знайомство з роботою львівських реабілітаційних центрів. Делегації покажуть, як в Україні відновлюються військовослужбовці, які зазнали поранень на фронті, проходять фізичну та психологічну реабілітацію, а також повертаються до повноцінного життя після важких травм.

Крім того, міжнародні гості побачать, як Львів став одним із головних центрів підтримки внутрішньо переміщених осіб. Від початку повномасштабного вторгнення місто прийняло десятки тисяч українців, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії, окупацію або постійні російські обстріли.

Представники ОБСЄ також матимуть можливість ознайомитися з програмами допомоги переселенцям, механізмами інтеграції у нові громади та прикладами того, як місто адаптувало соціальну інфраструктуру до потреб людей, які втратили свої домівки.

Мер Львова переконаний, що такі візити є важливими не лише для інформування міжнародної спільноти про події в Україні, а й для посилення підтримки на міжнародному рівні.

Яким був останній візит ОБСЄ до України?

2 лютого з робочим візитом до Києва приїхав глава ОБСЄ та міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом із ним до української столиці прибув генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу.

Під час зустрічей з посадовцями сторони обговорили питання безпеки, дипломатичної співпраці та можливі шляхи завершення війни.

Кассіс заявив, що ОБСЄ готова надати свою платформу для діалогу між сторонами конфлікту. За його словами, справедливий і тривалий мир має ґрунтуватися на міжнародному праві та принципах Гельсінського заключного акта.

Тоді очільник ОБСЄ також анонсував майбутній візит до Москви, де мав намір передати російській стороні сигнали щодо необхідності припинення війни. Він наголосив, що ОБСЄ об’єднує Україну, Росію та ще 55 держав, тому організація може відіграти важливу роль у пошуку рішень.

Кассіс додав, що якщо всі учасники серйозно ставляться до ОБСЄ, то спільні кроки до миру необхідно шукати вже зараз.