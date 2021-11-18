Вкусив опонентку під час сварки: суд конфіскував у львів'янки собаку

Суд вирішив конфіскувати у львів'янки лабрадора. Собака вкусив жінку, з якою його власниця сварилася через неправильне паркування.

Під час судового засідання львів'янка заперечувала, що її пес когось вкусив. Однак довести це вона не змогла.

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Жінки сварилися через неправильне паркування

У матеріалах справи мовиться, що інцидент трапився у Львові 13 серпня о 21:00 на вулиці Ясній. Лабрадор, що належить львів'янці, вкусив за ногу пасажирку автівки, яка заблокувала виїзд з подвір'я.

Під час судового засідання постраждала розповіла, що того дня під'їхала із зятем до кафе "Купава". Він пішов у кафе, а вона залишилася чекати в салоні. Після цього до неї підійшов чоловік та почав вимагати забрати авто. Жінка відповіла, що водій невдовзі повернеться і від'їде. Тоді чоловік буцімто відійшов і за кілька хвилин повернувся з псом, який вкусив її за ногу.

Жінка зауважила, що на місце інциденту одразу прийшла власниця собаки. Вона запропонувала показати щеплення тварини й сказала не переживати, бо "собака вкусила тільки її й більше нікого кусати не буде". За словами постраждалої, вона 3 тижні перебувала в лікарні, тож планує подавати цивільний позов про відшкодування компенсації за лікування.

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Львів'янка заявляла, що її пес нікого не кусав

Власниця лабрадора під час судового засідання заперечила свою провину та розповіла власну версію подій. За її словами, того вечора вона не змогла виїхати з двору, адже на виїзді запаркували автомобіль. Жінка попросила пасажирку машини від'їхати. Тоді між ними виник конфлікт.

За словами львів'янки, під час сварки пасажирка раптово почала кричати, що її вкусив собака. Власниця переконувала, що лабрадор у той час був у вольєрі. Її чоловік також підтвердив цю версію у суді.

Суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз не знайшла доказів словам львів'янки, розглядаючи цю справу. Жінку визнали винною у неналежному утриманні тварини. Суд оштрафував її на 85 гривень і конфіскував тварину. За українським законодавством, цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.