Внаслідок аварії на шахті на Львівщині загинув гірник

На шахті "Надія" увечері 17 грудня стався обвал породи. У підсумку загинув 35-річний гірник.

Аварія сталася приблизно о 18:00. Шахта "Надія" розташовується у місті Соснівка, що неподалік Червонограда на Львівщині.

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Шахтар опинився під завалами

Як розповів перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик, обвал стався на глибині в 500 метрів.

Спершу була інформація, що під завалами опинився шахтар 1986 року народження. За деякий час повідомили, що врятувати чоловіка так і не вдалося. Він, на жаль, загинув.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець уточнив, що аварія сталася на глибині в 544 метри у 164 бортовому штреку. На місці працювали два відділення гірничорятувальної служби.

Гірник помер дорогою на поверхню

Медики підземного медичного пункту надали допомогу чоловікові. Але, на жаль, дорогою на поверхню гірник помер.

Щирі співчуття родині загиблого. Схиляємо голови перед працівниками однієї з найнебезпечніших та недооцінених професій у світі,

– додав Волинець.

Наразі невідомо, чи під завалами були інші гірники. Причини аварії встановлюють.

Не перша смерть на шахтах України

Редакція 24 каналу також висловлює співчуття родині та близькому оточенню загиблого!

Нещодавно в Кривому Розі на шахті "Артем-1" також стався обвал породи. Під уламками опинився 48-річний прохідник.

Чоловіка намагалися врятувати його колеги. Але від отриманих травм він загинув.

За фактом інциденту внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рішень. Стаття стосується порушення правил безпеки під час виконання робіт, що призвело до загибелі людини.

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Повний текст публікації "Ехо Червонограда" про загибель гірника

На шахті "Надія" аварія. Попередньо під завалами перебуває один гірник. Оновлено. На жаль, шахтар загинув

Як повідомив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик, інформація від ДСНС, що на шахті "Надія" стався обвал породи на глибині 500 м, надійшла о 18:12.