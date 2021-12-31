Водійка Mercedes жорстко збила жителя Львівщини: вижити шансів не було

У Самбірському районі, що на Львівщині, 30 грудня сталася моторошна подія. Там жорстко збили людину на переході.

Чоловік одразу загинув від отриманих травм. Тепер водійці автомобіля Mercedes загрожує суворе покарання.

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Що відомо про водійку

Трагедія трапилася неподалік від села Бачина о пів на 8 годину вечора. За кермом Mercedes-Benz була 31-річна жителька Старого Самбора. Вона збила 45-річного земляка, коли той переходив дорогу.

На місце викликали екстрені служби, проте це було безрезультатно. Адже травми потерпілого були надто жахливими.

Як її можуть покарати

Коли прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини трагедії. Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі.

Якщо вину жінки зможуть довести в суді, водійка може відправитися до в'язниці на строк від 3 до 8 років. Також її можуть позбавити прав на строк до 3 років.

Інші аварії цього ж дня

На автодорозі Київ – Чоп приблизно о 5 ранку сталася зіткнулися вантажівка та евакуатор. Легковий автомобіль, який транспортували, злетів і перекинувся.

А вже о 9 ранку сталась карколомна аварія неподалік від Дрогобича. Там автобус із пасажирами врізався в легковик. Медики швидкої забрали одразу кількох потерпілих.

Ще одна незвичайна ДТП трапилася у Києві у годину пік вранці. Водій вантажівки, який перевозив кіоск, не розрахував габарити свого транспорту, тому залетів під занизький для нього шляхопровід. Через це одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг для руху.

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