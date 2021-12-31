Мужчина сразу погиб от полученных травм. Теперь водителю автомобиля Mercedes грозит суровое наказание.

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Что известно о водителе

Трагедия произошла недалеко от села Бачина в половине 8 часов вечера. За рулем Mercedes-Benz была 31-летняя жительница Старого Самбора. Она сбила 45-летнего земляка, когда тот переходил дорогу.

На место вызвали экстренные службы, но это было безрезультатно. Ведь травмы потерпевшего были слишком ужасающими.

Как ее могут наказать

Прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии. В настоящее время дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели.

Если вину женщины смогут доказать в суде, водитель может отправиться в тюрьму на срок от 3 до 8 лет. Также ее могут лишить прав сроком до 3 лет.

Другие аварии в этот же день

На автодороге Киев – Чоп примерно в 5 утра произошло столкновение грузовика и эвакуатора. Легковой транспортируемый автомобиль взлетел и перевернулся.

А уже в 9 утра произошла несчастная авария неподалеку от Дрогобыча. Там автобус с пассажирами врезался в легковушку. Медики скорой забрали сразу несколько пострадавших.

Еще одно необычное ДТП произошло в Киеве в час пик утром. Водитель грузовика, который перевозил киоск, не рассчитал габариты своего транспорта, поэтому залетел под слишком низкий для него путепровод. Поэтому одна из важнейших транспортных артерий города осталась без двух полос для движения.

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