Авария произошла примерно в 9 часов утра на дороге Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый в деревне Лишня. На место сразу прибыли не только медики, но и правоохранители.

Актуально Протянул на капоте и хотел убежать: детали страшного ДТП с детьми на Закарпатье

Кто пострадал в ДТП

В полиции сообщили, что за рулем Daewoo Lanos был 19-летний парень. Кроме него, пострадали 2 пассажира маршрутки в возрасте 17 и 80 лет.

Правоохранители на месте аварии / Фото Нацполиции

Этот автобус курсировал по маршруту Дрогобыч – Унятичи. За его рулем находился 61-летний местный житель. На фото с места видно, что у общественного транспорта повреждения не слишком сильные. А вот легковушка повреждена довольно сильно.

Легковушка после столкновения с автобусом / Фото Нацполиции

Что рассказали медики

Издание Zaxid.net сообщает, что впоследствии это ДТП прокомментировали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи. Там сказали, что пострадавших сразу отвезли в Дрогобычскую больницу с разными травмами.

У них диагностировали ушибы позвоночника, грудной клетки. Также у одного пациента обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Похожее событие накануне

В Червонограде во Львовской области 29 декабря произошло другое жесткое ДТП. Там подросток за рулем BMW на скорости врезался в маршрутку.

Как следствие, пришлось госпитализировать 2 человека. Впоследствии правоохранители сообщили, что юный водитель никогда не получал никаких прав. Дело начали расследовать.

Внимание – самые опасные мифы о зимних шинах: смотрите видео