В результате ДТП один мальчик погиб, еще один получил сложные травмы. Водитель на месте трагедии вел себя неадекватно.

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Детали трагической аварии на Закарпатье

Издание пишет, что от удара 8-летний Жастин отлетел на обочину, а его 9-летнего двоюродного брата Женю водитель протащил на капоте, а затем переехал голову.

Однако виновник ДТП не собирался останавливаться и проехал еще примерно 300 метров. В тот день на дороге было скользко, поэтому водитель не справился с управлением и въехал сперва в одни ворота, а потом в другие.

На шум сбежались местные жители. Они смогли задержать водителя. Однако одному из мальчиков уже нельзя было помочь.

Бедный мальчик получил такие ужасные травмы, что даже трудно описывать. Кроме переломов, у него была разбита голова. Он погиб,

– поделилась местная жительница.

Она рассказала, что у второго ребенка переломы ног и костей таза. Мальчик в больнице. Женщина также добавила, что у семьи еще другая беда – отец Жастина находится в больнице с коронавирусом в тяжелом состоянии, мама же – возле сына.

Погибший Женя приехал вместе с дедушкой на Рождество к своей тете из соседнего села Страбичево. Дома у него осталась мама и четверо сестер.

Ужасная авария на Закарпатье: что известно

Трагедия произошла в селе Серный Береговского района вечером 26 декабря. На обочине улицы Ракоци стояли двоюродные братья – 8-летний Жастин и 9-летний Женя. Дети вышли покататься на велосипеде. Однако в них на машине влетел житель села Большая Добронь.

Выяснилось, что 34-летний мужчина был пьян.

Его уже арестовали на два месяца, правоохранители открыли производство. Если вину водителя докажут, он на 5 – 10 лет сядет за решетку.

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