Внаслідок ДТП один хлопчик загинув, ще один отримав складні травми. Водій на місці трагедії поводився неадекватно.

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Деталі трагедійної аварії на Закарпатті

Видання пише, що від удару 8-річний Жастін відлетів на узбіччя, а його 9-річного двоюрідного брата Женю водій простяг на капоті, а потім переїхав голову.

Однак винуватець ДТП не збирався зупинятися та проїхав ще приблизно 300 метрів. Того дня на дорозі було слизько, тому водій не впорався з керуванням і в'їхав спершу в одні ворота, а потім в інші.

На шум збіглися місцеві жителі. Вони змогли затримати водія. Однак одному з хлопчиків уже не можна було допомогти.

Бідолашний хлопчик отримав такі жахливі травми, що навіть важко описувати. Крім переломів, у нього була розбита голова. Він загинув,

– поділилася місцева жителька.

Вона розповіла, що у другої дитини переломи ніг і кісток таза. Хлопчик у лікарні. Жінка також додала, що у сім'ї ще інша біда – батько Жастіна перебуває в лікарні з коронавірусом у важкому стані, мама ж – біля сина.

Загиблий Женя приїхав разом із дідусем на Різдво до своєї тітки зі сусіднього села Страбичове. Удома в нього залишилася мама та четверо сестер.

Жахлива аварія на Закарпатті: що відомо

Трагедія сталася у селі Сірне Берегівського району ввечері 26 грудня. На узбіччі вулиці Ракоці стояли двоюрідні брати – 8-річний Жастін та 9-річний Женя. Діти вийшли покататися велосипедом. Однак у них на автівці влетів житель села Велика Добронь.

З'ясувалося, що 34-річний чоловік був п'яний.

Його вже заарештували на два місяці, правоохоронці відкрили провадження. Якщо вину водія доведуть, він на 5 – 10 років сяде за ґрати.

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