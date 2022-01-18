Водохреще-2022 на Львівщині: повний перелік найкращих місць для купання

В Україні 19 січня відзначають важливе християнське свято – Водохреще або Йордан. У цей день безліч вірян пірнають в ополонки, вірячи у цілющу силу освяченої води.

На Львівщині є кілька водойм, у яких безпечно купатись на Водохреще. Їхній повний перелік дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

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Перелік водойм, де можна скупатись на Водохреще

Пресслужба Львівської облдержадміністрації оприлюднила список безпечних водойм, готових для проведення Водохреща. Купатися можна лише у спеціально облаштованих місцях, де чергують рятувальники та медики. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, жителів Львівщини просять не пірнати в ополонку самостійно у непридатних для цього місцях

Усі організатори заходів на Водохреще та власники водойм несуть персональну відповідальність за охорону життя відвідувачів. Також вони повинні гарантувати людям безпеку під час купання та облаштувати рятувальні пости.

Водойма у парку "Горіховий гай"

Одним з найпопулярніших місць, де можна відзначити Водохреще, занурившись в ополонку, є озеро у львівському парку "Горіховий гай". Він розташований на вулиці Володимира Великого, 14А.

Цьогоріч початок освячення води розпочнеться об 11:30. На відвідувачів чекають частування українськими та козацькими стравами, спільна коляда та різноманітні забави. Для дітей проведуть показ цікавого мультфільму.



Водохреще у парку "Горіховий гай" / Фото "Горіховий гай"

Купання у Дрогобичі

У Дрогобичі визначили 3 водойми, де можна пірнути в ополонку. Мовиться про пляжі на озерах в міському парку Богдана Хмельницького та на вулицях Івана Франка і Наливайка. Саме там є безпечний вхід у воду та відносно чисте дно.

У парку імені Богдана Хмельницького та біля водойми на Наливайка святкові купання розпочнуться о 13:00, а біля водойми на Франка – о 12:00. Там чергуватимуть надзвичайники та медики, які зможуть надати допомогу під час ймовірних небезпечних ситуацій.

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Купання в золочівському озері

Щороку на міському озері у Золочеві низка вірян пірнають в ополонку. На пляжі також традиційно облаштовують рятувальний пункт. Тож купатися тут – цілком безпечно.



Віряни купаються на Водохреще у Золочеві / Фото "Золочів.нет"

Озеро у Моршині

У Моршині купання на Водохреще організують на пляжі міського озера. Воно розташоване за 85 кілометрів від Львова. Дістатися туди можна на власному авто або автобусами, які регулярно їздять до міста з автовокзалу на вулиці Стрийській та площі Двірцевій.

На озері облаштують спеціальну ополонку. Купання відбуватимуться під пильним наглядом рятувальників та медиків.

Купання у Перемишлянах

Традиційно на Водохреще у Перемишлянах відбуваються освячення та купання на міському озері. Цьому передує хода центральною вулицею міста на чолі зі священнослужителями.

Усі охочі мають можливість зануритися у Йорданську купіль. Поруч розміщують намет, де відвідувачі мають можливість переодягнутися. Усім охочим, щоб зігрітися, розливають теплий чай.



Водохреще у Перемишлянах / Фото "Нова доба"

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Пляж на озері "Задорожнє"

Озеро Байкал утворилось у 1974 році внаслідок затоплення Дроговизького кар'єру. Для жителів Львівщини, воно більш відоме як "Задорожнє" через назву найближчої залізничної станції. Воно розташоване у селі Дроговиж Миколаївського району

Щороку тут також проводять традиційні купання на Водохреще. Пірнати в ополонку – безпечно, адже, як і біля попередніх водойм, на пляжі чергують рятувальники та медики.

Купання у Червонограді

Традиційно у Червонограді купання на Йордан організовують на березі річки Західний Буг. Ополонку розміщують біля підвісного мосту. Поблизу неї розташована рятувальна станція.

На Водохреще тут доволі людно. В освячену священниками воду занурюються й дорослі, й діти.



Йорданські купання в Червонограді / Фото "Підслухано в Червонограді"

Купання у Яворівському районі

Також в ополонку можна пірнути на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку, поблизу села Верещиця, та на Яворівському кар'єрі, біля села Цетуля.

Щороку воду у водоймі Яворівського Національного природного парку освячує група священників місцевих церков. До святкування долучаються безліч вірян.

Традиційно під час святкування Йордану в парку виступають вертепи та народні колективи. Вони звеселяють усіх присутніх новими й старовинними колядками та щедрівками.



Водохреще у Яворівському Національному природному парку / Фото ЛОДА

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Як безпечно пірнути в ополонку на Водохреще

У Львівській міській раді закликали вірян утриматися від купання на Водохреще. Адже температура наразі є досить нестабільною, тож крига на водоймах – крихка. Через це можна легко провалитися під воду, вийшовши на лід. Однак, якщо ви таки маєте намір пірнути в ополонку, необхідно пам'ятати кілька простих правил.

Лікарі не радять пірнати у крижану воду тим, хто має хворі нирки, діабет та проблеми з тиском .

. Із собою слід взяти зручний одяг , щоб мати змогу швидко роздягнутися та одягнутися після купання.

, щоб мати змогу швидко роздягнутися та одягнутися після купання. Хоча б за годину перед зануренням необхідно добре поїсти. Вживання алкоголю – категорично заборонене .

. Перед тим, як зайти у воду, слід добре розігрітися – побігати кілька хвилин, сполоснути обличчя водою тощо.

До ополонки потрібно підходити в зручному взутті – в черевиках та вовняних шкарпетках або спеціальних гумових капцях. Йти треба повільно та уважно.

Занурюватись у воду можна лише у спеціально обладнаних ополонках біля берега та під наглядом рятувальників і медиків. У воду варто заходити поступово, найкраще – по шию. Голову ліпше не мочити, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. У воді необхідно бути не більше ніж 30 секунд.

При виході з ополонки, не треба триматися голими руками за металеві поручні. Для цього краще використовувати сухий рушник. На березі необхідно добре розтерти тіло рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ та випити гарячого чаю. Окрім цього, необхідно пам'ятати, що алкоголь не зігріває, а може лише нашкодити.

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