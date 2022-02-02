Йшов назустріч колією: на Львівщині внаслідок наїзду потяга трагічно загинув чоловік

Неподалік залізничної станції "Золочів" 1 лютого потяг сполученням "Київ – Чоп" збив чоловіка. Пішохід йшов йому назустріч колією.

Чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.

До теми Потяг на смерть збив двох людей на Львівщині

Пасажирський потяг на смерть збив чоловіка

Приблизно о 22.25, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції "Золочів" пасажирський потяг №60 сполученням "Київ – Чоп" наїхав на чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, потяг рухався у напрямку Києва, а пішохід йшов колією йому назустріч.

Чоловік отримав травми, які були несумісними з життям. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 49-річного місцевий житель.



Потяг збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

Зауважте Намагався проскочити переїзд: на Львівщині легковик влетів під потяг

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини події.

Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною загибелі людей є наїзд рухомого складу. Тож у поліції закликали усіх бути уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.



Пішохід йшов колією назустріч потягу / Фото поліції Львівщини



Внаслідок важких травм чоловік загинув / Фото поліції Львівщини