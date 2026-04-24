Один із найбільших злочинів, – Садовий про меморандум щодо аеропорту

Львівська обласна військова адміністрація підписала меморандум з аеропортом і владою Сокільників стосовно забудови прилеглої до летовища території, тобто будівництва житла поблизу аеропорту.

Свою позицію з цього приводу висловив міський голова Андрій Садовий.

Дивіться також Угоду на сміттєпереробний завод розірвали: Львів відповів на заяву Польщі про "недружній крок"

Як відреагував Садовий?

Мер Львова різко розкритикував рішення стосовно забудови житла території, яка межує з летовищем місцевого аеропорту. На його думку, це може стати справжнім злочином для громади та перешкодою для його роботи надалі.

Це рішення – один із найбільших злочинів проти громади Львова. Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорта,

– написав він.

За його словами, у зв'язку з цим він направив низку звернень, зокрема до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, РНБО, яку очолює Рустем Умєров, а також профільних міністрів.

Утім, як пояснив Андрій Садовий, жодних результатів цього немає. Він нагадує, що ще з часів СРСР цю територію вважали стратегічним резервом для розвитку летовища, тому її забудову раніше навіть не розглядали.

"Сьогодні, під час війни, хтось вирішив, що громада це проковтне. Не проковтне! Ми будемо використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, щоб цей грабунок зупинити", – додає посадовець.

Резюмуючи, міський голова наголосив, що пріоритетом повинен бути розвиток, а також державні інтереси, а не особиста фінансова вигода та жадібність. Інформації стосовно можливих подальших кроків влади він не вказав.

До слова, напередодні Андрій Садовий в етері "Теми з Мосейчук" вже закликав центральну владу втрутитися у ситуацію довкола земель поблизу аеропорту. В облдержадміністрації запланований брифінг на цю тему.

Що відомо про ідею забудови?