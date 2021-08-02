Загиблі, повалені дерева та потрощені автівки: наслідки шаленого буревію у Львові

У Львові ввечері 1 серпня вирувала негода. Штормовий вітер повалив понад 75 дерев. Одне з них впало на молоду пару. 20-річний хлопець та його 18-річна дівчина загинули на місці події.

Наразі спеціалісти ліквідовують наслідки буревію. Вони планують завершити роботи до кінця дня.

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Негода у Львові спричинила чимало лиха

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що негода 1 серпня спричинила страшну трагедію – приблизно о 23:00 на молоду пару у Стрийському парку впало дерево.

Воно впало на лавку, де сиділи двоє молодих людей, – 20-річний хлопець, військовий контрактник з Вінницької області, та 18-річна дівчина. Молоді люди загинули. Я досі не розумію, як так сталось, адже під час цієї негоди попадали здорові дерева, які б ніколи не мали впасти,

– зауважив мер.

За його словами, буревій повалив багато дерев. Штормовий вітер виривав здорові стовбури із корінням та нищив лінії електропередачі.

"Наші оперативні служби продовжують безперервно працювати. Маю велике прохання до мешканців: коли є попередження щодо бурі, будьте обережні, старайтесь перебувати в цей час в приміщеннях, а не на вулиці. Негода може призвести до будь-яких нестандартних ситуацій", – додав Садовий.

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Наслідки негоди планують ліквідувати до кінця дня

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Олександр Одинець розповів, що комунальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків негоди.

"Після вчорашньої негоди, станом на зараз, ми зафіксували 76 падінь дерев, це не враховуючи парки. В результаті їхнього падіння пошкоджено 8 авто, є 30 поривів на мережах зовнішнього освітлення Львівсвітла. Також немає електропостачання у кількох будинках у Залізничному районі", – додав посадовець.

За інформацією Львівобленерго, в області знеструмлена 51 підстанція. За словами Одинця, усі дерева, які 1 серпня перешкоджали проїзду, вже розкряжували та прибрали.

"На вулиці Липинського пошкоджено рекламний щит, а також пошкоджено один МАФ на Сихові. Зараз усі служби працюють, залучили практично увесь склад комунальників для ліквідації наслідків негоди. Думаю, що протягом дня ми все усунемо", – зауважив посадовець.