Загорівся вагон біля Львівського приміського вокзалу: відео пожежі
Джерело:24 канал
На Городоцькій поблизу приміського вокзалу у Львові почав горіти вагон. На місце прибули рятувальники й загасили пожежу.
У результаті займання ніхто не постраждав, адже потяг був не використовували й він був непасажирським. Вагон загорівся 29 жовтня.
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Пожежа у вагоні
Як розповів пресцентр ДСНС у коментарі 24 каналу, інформація про пожежу до них надійшла о 12:28. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Коли рятувальники прибули, то виявили, що на окремій колії від вокзалу горить вагон.
Він був непасажирським і його давно не використовували. Пожежу загасили через 11 хвилин, тобто о 13:09.
Горів вагон потяга у Львові / Фото ДСНС
Загрози поширення вогню на сусідні потяги чи будівлі не було. Оскільки у вагоні й поруч людей не було, то ніхто не постраждав.
Рятувальники вчасно загасили пожежу / Фото ДСНС
На Городоцькій загорівся вагон: відео одного з очевидців
Схожий випадок у Харкові
- У Харкові горіла адмінбудівля вокзалу 21 серпня.
- Вогонь охопив до 250 квадратних метрів – горіли дерев'яні конструкції даху.
- Пожежу оперативно локалізували. На щастя, жертв та постраждалих немає.
- У мережі опублікували відео з потяга, де видно, як пасажири спостерігали за пожежею просто з вікна.