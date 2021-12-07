Загроза вторгнення російських військ в Україну стоїть як ніколи гостро, – Садовий

До Львова завітали міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний. Вони зустрілися з міським головою Андрієм Садовим.

Під час зустрічі обговорили 2 важливі теми. Однією з них була підготовка українців до ймовірного вторгнення російських військ.

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Садовий зустрівся з Резніковим та Залужним

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові відбулася робоча зустріч міністром оборони Олексієм Резніковим та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Сьогодні як ніколи гостро стоїть загроза вторгнення російських військ на територію України. Наша армія робить все можливе, щоб попередити та бути готовими гідно відповісти на агресію. Але так само до потенційної війни мають бути готовими усі громадяни,

– зазначив мер.

За словами міського голови, кожен українець повинен знати, що може зробити на своєму місці у потрібний час.

"З 1 січня набуває чинності закон "Про основи національного спротиву". І ми у Львові готові бути центром підтримки та базою для здобуття необхідних навичок для захисту своєї сім'ї та України", – додав Садовий.

Також під час зустрічі домовились про комплексний підхід до будівництва житла для військових у Львові. Для цього на Рясне-2 є приблизно 16 гектарів. Там спільно з Міністерством оборони міська влада планує розпочати будівництво.

"Радий конструктивній розмові. Сьогодні нам вдалось зафіксувати важливі ініціативи для безпеки нашого міста та України", – підсумував міський голова.



Садовий зустрівся з Резніковим та Залужним / Фото Андрія Садового

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Текст допису Андрія Садового:

Провели робочу зустріч з Міністром Оборони Олексій Резніков та Головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Валерій Залужний. На порядку денному 2 важливі теми.

Сьогодні як ніколи гостро стоїть загроза вторгнення російських військ на територію України. Наша армія робить все можливе, щоб попередити та бути готовими гідно відповісти на агресію. Але так само до потенційної війни мають бути готовими усі громадяни.

Кожен на своєму місці повинен знати, що може зробити у потрібний час. З 1 січня набуває чинності закон "Про основи національного спротиву". І ми у Львові готові бути центром підтримки та базою для здобуття необхідних навичок для захисту своєї сім'ї та України.

Також домовились про комплексний підхід до будівництва житла для військових у Львові. Маємо на Рясне-2 зарезервовано близько 16 гектарів. Де спільно з Міністерством оборони плануємо будівництво. Радий конструктивній розмові. Сьогодні нам вдалось зафіксувати важливі ініціативи для безпеки нашого міста та України.