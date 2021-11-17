Захворюваність падає, але смертність – висока: яка ситуація з COVID-19 на Львівщині

З 15 листопада на Львівщині дещо зменшилась кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Протягом трьох днів виявляють до 1000 хворих, хоча до цього їх було по 1,5 тисячі щодня.

Окрім цього, врешті кількість виписаних пацієнтів переважає над новими. Однак, за словами медиків, розслаблятися поки рано.

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Захворюваність на коронавірус дещо впала

На Львівщині останні 3 дні виявляють до тисячі нових хворих на коронавірус.

15 листопада вперше за тривалий час виявили лише 537 нових хворих (серед них львів'ян – 178);

16 листопада коронавірус підтвердили у 770 жителів області (239 львів'ян);

17 листопада виявили 721 нового хворого (львів'ян – 223).

За словами медиків, захворюваність на COVID-19 повільно спадає, але якщо розслабитися ситуація може різко змінитися. Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис зазначив, що повільне зниження усіх показників захворюваності почали фіксувати ще з п'ятниці, 12 листопада.

Також кількість виписаних хворих переважає кількість тих, хто поступає на лікування. Захворюваність спадає дуже повільно. У суботу вранці мали 3160, сьогодні (середа) – 3014 хворих. Сподіваюся, що захворюваність піде на спад, проте дуже важливо не розслаблятися,

– додав Чемерис.

За його словами, найважливіше зараз – продовжувати вакцинуватися, носити маски та зберігати соціальну дистанцію.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Яка ситуація у лікарнях

До львівських лікарень також госпіталізують все менше хворих. 16 листопада вперше за тривалий час виписали більше пацієнтів, ніж госпіталізували: 110 людей поїхали додому, а 41 – потрапила у медзаклад.

Водночас смертність від ускладнень коронавірусу залишається ще дуже високою. За 3 дні померли 105 жителів області:

15 листопада – 11;

16 листопада – 45;

17 листопада – 49.

Станом на ранок 17 листопада на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебувають 3014 хворих (у лікарнях Львова –794). 207 хворих – у реанімації, а 65 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу