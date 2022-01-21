Збитки – 67,5 мільйона гривень: СБУ виявила у центрі Трускавця звалище небезпечних відходів
Співробітники СБУ викрили приватного підприємця на масштабному забрудненні земель в Трускавці. Стихійне звалище завдало регіону 67,5 мільйона гривень збитків.
У зразку землі експерти виявили перевищення забруднювальних речовин. Чоловіку може загрожувати в'язниця.
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Збитки становлять понад 67 мільйонів
У центрі Трускавця одне з місцевих приватних підприємств впродовж року несанкціоновано скидало побутові відходи на прилеглій ділянці. Це відбувалося за вказівкою колишнього керівника.
Такі дії чоловіка спричинили забруднення земельної ділянки шкідливими речовинами. У 2021 році Держекоінспекція склала протокол щодо порушень її експлуатації.
Згідно з документом, там виявили перевищення вмісту забруднювальних речовин відносно фонової проби. Проведена екологічна експертиза встановила, що звалище завдало 67,5 мільйона гривень збитків.
Підприємець організував звалище / Фото Управління СБУ у Львівській області
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Розслідування триває
Правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру в "забрудненні або псуванні земель". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Також його можуть позбавити права обіймати певні посади терміном до 3 років. Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до правопорушення.
Чоловікові повідомили про підозру / Фото Управління СБУ у Львівській області