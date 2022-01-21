В образце земли эксперты обнаружили превышение загрязняющих веществ. Мужчине может грозить тюрьма.
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Убытки составляют более 67 миллионов
В центре Трускавца одно из местных частных предприятий в течение года несанкционированно сбрасывало бытовые отходы на прилегающем участке. Это происходило по указанию бывшего руководителя.
Такие действия мужчины вызвали загрязнение земельного участка вредными веществами. В 2021 году Госэкоинспекция составила протокол о нарушениях ее эксплуатации.
Согласно документу, там обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ в отношении фоновой пробы. Проведенная экологическая экспертиза установила, что свалка нанесла 67,5 миллиона гривен убытков.
Предприниматель организовал свалку / Фото Управления СБУ во Львовской области
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Расследование продолжается
Правоохранители сообщили директору предприятия о подозрении в "загрязнении или порче земель". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 2 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Также его могут лишить права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить всех причастных к правонарушению.
Мужчине сообщили о подозрении / Фото Управления СБУ во Львовской области