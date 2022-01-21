У зразку землі експерти виявили перевищення забруднювальних речовин. Чоловіку може загрожувати в'язниця.

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Збитки становлять понад 67 мільйонів

У центрі Трускавця одне з місцевих приватних підприємств впродовж року несанкціоновано скидало побутові відходи на прилеглій ділянці. Це відбувалося за вказівкою колишнього керівника.

Такі дії чоловіка спричинили забруднення земельної ділянки шкідливими речовинами. У 2021 році Держекоінспекція склала протокол щодо порушень її експлуатації.

Згідно з документом, там виявили перевищення вмісту забруднювальних речовин відносно фонової проби. Проведена екологічна експертиза встановила, що звалище завдало 67,5 мільйона гривень збитків.



Підприємець організував звалище / Фото Управління СБУ у Львівській області

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Розслідування триває

Правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру в "забрудненні або псуванні земель". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Також його можуть позбавити права обіймати певні посади терміном до 3 років. Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до правопорушення.



Чоловікові повідомили про підозру / Фото Управління СБУ у Львівській області