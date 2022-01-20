У центрі Харкова спіймали чоловіка, який шантажував місцевий бізнес та заможних громадян. Він вимагав чималі суми в доларах та погрожував розправою.

До теми Обіцяв "відмазати": посадовець Офісу генпрокурора вимагав хабар у 150 тисяч доларів

Шантаж підприємців Харкова

За інформацією Служби безпеки України, у грудні та січні зловмисник часто телефонував директору місцевої фірми та вимагав 250 тисяч доларів. Він заявив, що таким є борг компанії, хоч насправді його не було.



Житель Харкова вимагав у підприємця повернути неіснуючий борг / Фото прокуратури Харкова

Чоловік погрожував фізичним насильством підприємцю, якщо той відмовиться заплатити. Окрім цього, обіцяв створити проблеми в бізнесі та особистому житті.

Спіймали "на гарячому"

Працівники спецслужби спіймали чоловіка у центрі міста. Правоохоронці зафіксували, які він намагався отримати першу частину "боргу" – 150 тисяч доларів США.



Зловмисника затримали під час отримання грошей / Фото СБУ

Йому інкримінують вимагання в особливо великих розмірах. За вчинене, чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд постановив тримати його під вартою 2 місяці без можливості внести заставу.



Харківський суд обрав запобіжний захід для затриманого / Фото СБУ

Раніше зловмисник уже перебував за ґратами. Він відбув термін за умисне вбивство.



Затриманий раніше відбув покарання за вбивство / Фото СБУ

Хабар за військовий квиток

Раніше в Одесі затримали керівника одного з відділів Державної служби спеціального зв'язку. Посадовець вимагав хабар у військового за роботу, яку й так мав виконати.



В Одесі затримали посадовця, який вимагав хабар у військового / Фото "Думська"

Мовиться про видачу військового квитка та інших документів чоловікові, який закінчив службу. Суму хабаря офіцер встановив на рівні 8 тисяч гривень.

Порушника затримали під час отримання неправомірної вигоди. Корумпованому посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.