Площадь земельного участка составляет около пяти гектаров. Специального разрешения на пользование недрами и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений предприятие не имело.

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Добыли более 30 тысяч тонн полезных ископаемых

Предварительно специалисты оценили, что злоумышленники незаконно добыли из месторождений более 30 с половиной тысяч тонн полезных ископаемых. Таким образом государству нанесли ущерб на сумму более 432 миллионов гривен.

Следователи обыскивали предприятие 10 раз. Таким образом изъяли документы, подтверждающие преступление.

Предприятие самовольно захватило земельный участок заповедника: смотрите видео

Поэтому открыли уголовные производства по соответствующим статьям. В то же время до сих пор ищут лиц, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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