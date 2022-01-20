Следовательно, предприятие имеет целью производить тепло с максимальной долей возобновляемых источников энергии. Об этом заявил руководитель ООО "Нафтогаз Тепло" Виталий Михайльо.

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Мы формулируем модели партнерских отношений. Есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии ежегодно требуется определенное количество биосырья. Будь то треска или солома или специально переработанный мусор,

– отметил чиновник.

Он уверяет, что это может стать взаимовыгодным бизнесом, как для компании, так и для местных предпринимателей.

Обратите внимание! "Нафтогаз Тепло" – дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины". В состав "Нафтогаза" также входит "Укргаздобыча", которая добывает основные объемы украинского газа.

По какой схеме может работать бизнес

Как отметил Михайльо, предприниматели могут инвестировать и строить свой постоянный бизнес на поставках соломы и другого биосырья для газовой компании. А ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля этого года.

"Нафтогаз Тепло" сейчас изучает лучшие европейские практики. Особенно принимают во внимание Данию, которая является лидером в возобновляемой энергетике. Ведь примерно 70% тепловой энергии получают из нее и биомассы.

В качестве примера модернизации Михайльо приводит второй по величине город в Дании – Орхус. У общины была станцию ​​на угле, и за восемь лет все изменилось. В частности, получила генерацию с помощью теплового насоса, ветрогенерацию и генерацию по сжиганию биомассы. Самое главное в этой истории, что тариф для потребителя не вырос.

Газ в Украине: последние новости

Черкасские коммунальщики перерабатывали отходы в альтернативное экологическое топливо. Его собирались использовать для производства тепловой и электрической энергии.

В то же время, рекордно высокие цены на газ, дефицит угля и проблемы с импортом привели к настоящему энергетическому кризису в Украине. Выбор сводился к сотрудничеству со страной-агрессором или отключениям электроэнергии.

Сразу три предприятия стеклянной отрасли в Украине были вынуждены прекратить работу. Причина – рост цен на газ, что приводит до 50% себестоимости стеклянной продукции.

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