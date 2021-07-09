Сотрудники СБУ в Николаевской области разоблачили и пресекли незаконную добычу гранита в одном из карьеров Николаевской области.
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Как действовала подсанкционная компания
На предприятии незаконно добывали гранит. Сбывали его на собственные асфальтобетонные заводы. В дальнейшем предприятия выбрасывали в воздух загрязнения.
Схему организовали предприятия, к которым в апреле СНБО применил санкции. Среди них, в частности, и так называемый "тендерный тролль" и аффилированные с ним компании, блокировавшие программу "Большая стройка"
Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники продолжали работать.
Подсанкционное предприятие добывался гранит в Николаевской области / Фото СБУ
Во время обысков СБУ изъяла:
- производственные комплексы асфальтно-бетонного завода;
- грузовые автомобили;
- бульдозер-погрузчик;
- экскаватор.
Операция по разоблачению проводилась при участии полиции, региональных подразделений Госэкоинспекции и Гоструда под процессуальным руководством прокуратуры.