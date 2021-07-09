Співробітники СБУ в Миколаївській області викрили і припинили незаконний видобуток граніту в одному з кар’єрів Миколаївської області.

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Як діяла підсанкційна компанія

На підприємстві незаконно видобували граніт. Збували його на власні асфальтобетонні заводи. Надалі підприємства викидали у повітря забруднення.

Схему організували підприємства, до яких у квітні РНБО застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво"

Зверніть увагу! У СБУ не зазначають імен підозрюваних. Втім, у списку санкцій РНБО від 15 квітня є Араїк Амірханян. Саме його у ЗМІ називають "тендерним тролем", який начебто тримав у страсі "Укравтодор".

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники продовжували працювати.

Підсанкційне підприємство видобувало граніт на Миколаївщині / Фото СБУ

Під час обшуків СБУ вилучила:

виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;

вантажні автомобілі;

бульдозер-навантажувач;

екскаватор.

Операція із викриття проводилась за участі поліції, регіональних підрозділів Держекоінспекції та Держпраці під процесуальним керівництвом прокуратури.