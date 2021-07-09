Співробітники СБУ в Миколаївській області викрили і припинили незаконний видобуток граніту в одному з кар’єрів Миколаївської області.
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Як діяла підсанкційна компанія
На підприємстві незаконно видобували граніт. Збували його на власні асфальтобетонні заводи. Надалі підприємства викидали у повітря забруднення.
Схему організували підприємства, до яких у квітні РНБО застосувала санкції. Серед них, зокрема, і так званий "тендерний троль" та афілійовані з ним компанії, що блокували програму "Велике будівництво"
Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники продовжували працювати.
Підсанкційне підприємство видобувало граніт на Миколаївщині / Фото СБУ
Під час обшуків СБУ вилучила:
- виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу;
- вантажні автомобілі;
- бульдозер-навантажувач;
- екскаватор.
Операція із викриття проводилась за участі поліції, регіональних підрозділів Держекоінспекції та Держпраці під процесуальним керівництвом прокуратури.