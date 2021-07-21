Однако настоящая причина – проблемы со сбытом. Цены на янтарь значительно упали. В то же время нет спроса. Это подтверждают и жители Полесья. Пока, мол, не копают. Однако хотят делать это легально. Подробнее – в сюжете.
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Видео с техникой, мотопомпами и несколькими тысячами людей, которые моют янтарь, неоднократно демонстрировали в соцсетях несколько лет назад.
Главный лесничий Клесовского лесхоза показал урочище, где 7 лет назад массово работали нелегальные старатели. Кратеры, как на Луне, до сих пор виднеются, хотя территория снова заросла растениями.
Урочище, где копали янтарь / Фото 24 канала
В декабре 2020 года на урочище Гальбин мыли янтарь. Земля покрыта кратерами, лесники сажают сосны. Полноценный лес там восстановится не раньше, чем через 10 лет.
Впрочем янтарокопателей уже давно не было. "Когда-то было слышно, что едут квадроциклы, большие автомобили ночью. А сейчас вообще ничего не слышно", – рассказала жительница села Алексеевка Олеся Мастерко.
Что говорят правоохранители
Полицейские Сарненского районного отделения говорят, массовой добычи янтаря сейчас нет, только единичные случаи.
По сравнению с прошлым (2020 – 24 канал) годом регистрация уменьшилась в 100 раз. То есть сейчас 366 регистраций о незаконной добыче янтаря сырца, в прошлом году – 435,
– заявил заместитель начальника Сарненского отдела полиции Николай Серкебаев.
Есть несколько причин. В 2019 году вступил в силу закон, который ужесточил уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт и хранение. Но главная причина – падение цен на янтарь. Если в 2016 году за килограмм необработанного давали больше 4 тысяч долларов, то в 2019 году – лишь 1,2 тысячи долларов за килограмм.
"Санкции увеличились за незаконную добычу янтаря сырца, минимальная санкция – 51 тысяча гривен. Люди начали бояться, и со сбытом тоже возникли проблемы", – сказал полицейский офицер Клесовской общины Тарас Рудик. По словам местного населения, на янтарном фронте действительно затишье. Люди перестали массово мыть солнечные камни – едут на заработки в Польшу.
Сейчас Госгеонедра продают спецразрешения на добычу янтаря с последующей рекультивацией земель. Участки до 10 гектаров на 5 лет. В первом квартале 2021 года на аукцион выставили 21 участок, продали 18. Чиновники тогда сообщили, что во время первых торгов стоимость спецразрешений выросла до рекордных цен в несколько миллионов гривен. Жители Полесья только разводят руками. Говорят, таких денег у них нет.
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Вот и получается, что проблема до конца не решена. По оценкам экспертов, цена на камни постепенно начнет расти. Стимулирует ли это к работе нелегальных старателей? Скорее всего да. Дальше все будет зависеть от позиции правоохранителей, а также власти, которая своими действиями должна была бы сделать этот нелегальный бизнес законным и доступным для крестьян.