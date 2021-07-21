Однако настоящая причина – проблемы со сбытом. Цены на янтарь значительно упали. В то же время нет спроса. Это подтверждают и жители Полесья. Пока, мол, не копают. Однако хотят делать это легально. Подробнее – в сюжете.

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Видео с техникой, мотопомпами и несколькими тысячами людей, которые моют янтарь, неоднократно демонстрировали в соцсетях несколько лет назад.

Главный лесничий Клесовского лесхоза показал урочище, где 7 лет назад массово работали нелегальные старатели. Кратеры, как на Луне, до сих пор виднеются, хотя территория снова заросла растениями.



Урочище, где копали янтарь / Фото 24 канала

В декабре 2020 года на урочище Гальбин мыли янтарь. Земля покрыта кратерами, лесники сажают сосны. Полноценный лес там восстановится не раньше, чем через 10 лет.

Важно! Часть леса уничтожили. Например, в Клесовском лесхозе повреждено больше тысячи гектаров.

Впрочем янтарокопателей уже давно не было. "Когда-то было слышно, что едут квадроциклы, большие автомобили ночью. А сейчас вообще ничего не слышно", – рассказала жительница села Алексеевка Олеся Мастерко.

Что говорят правоохранители

Полицейские Сарненского районного отделения говорят, массовой добычи янтаря сейчас нет, только единичные случаи.

По сравнению с прошлым (2020 – 24 канал) годом регистрация уменьшилась в 100 раз. То есть сейчас 366 регистраций о незаконной добыче янтаря сырца, в прошлом году – 435,

– заявил заместитель начальника Сарненского отдела полиции Николай Серкебаев.

Есть несколько причин. В 2019 году вступил в силу закон, который ужесточил уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт и хранение. Но главная причина – падение цен на янтарь. Если в 2016 году за килограмм необработанного давали больше 4 тысяч долларов, то в 2019 году – лишь 1,2 тысячи долларов за килограмм.

"Санкции увеличились за незаконную добычу янтаря сырца, минимальная санкция – 51 тысяча гривен. Люди начали бояться, и со сбытом тоже возникли проблемы", – сказал полицейский офицер Клесовской общины Тарас Рудик. По словам местного населения, на янтарном фронте действительно затишье. Люди перестали массово мыть солнечные камни – едут на заработки в Польшу.

Сейчас Госгеонедра продают спецразрешения на добычу янтаря с последующей рекультивацией земель. Участки до 10 гектаров на 5 лет. В первом квартале 2021 года на аукцион выставили 21 участок, продали 18. Чиновники тогда сообщили, что во время первых торгов стоимость спецразрешений выросла до рекордных цен в несколько миллионов гривен. Жители Полесья только разводят руками. Говорят, таких денег у них нет.

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Вот и получается, что проблема до конца не решена. По оценкам экспертов, цена на камни постепенно начнет расти. Стимулирует ли это к работе нелегальных старателей? Скорее всего да. Дальше все будет зависеть от позиции правоохранителей, а также власти, которая своими действиями должна была бы сделать этот нелегальный бизнес законным и доступным для крестьян.