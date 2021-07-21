Проте справжня причина – проблеми зі збутом. Ціни на бурштин значно впали. Водночас немає попиту. Це підтверджують і жителі Полісся. Поки, мовляв, не копають. Проте хочуть робити це легально. Детальніше – в сюжеті.

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Відео з технікою, мотопомпами і кількома тисячами людей, які миють бурштин, неодноразово демонстрували у соцмережах кілька років тому.

Головний лісничий Клесівського лісгоспу показав урочище, де 7 років тому масово працювали нелегальні старателі. Кратери, як на Місяці, досі видніються, хоча територія знов заросла рослинами.



Урочище, де копали бурштин / Фото 24 каналу

У грудні 2020 року на урочищі Гальбин мили бурштин. Земля вкрита кратерами, лісники саджають сосни. Повноцінний ліс там відновиться не раніше, як за 10 років.

Важливо! Частину лісу знищили. Наприклад, у Клесівському лісгоспі пошкоджено понад тисячу гектарів.

Втім бурштинокопачів вже давно не було. "Колись було чути, що їдуть квадроцикли, великі автомобілі вночі. А зараз взагалі нічого не чути", – розповіла жителька села Олексіївка Олеся Мастерко.

Що говорять правоохоронці

Поліцейські Сарненського районного відділку кажуть, масового видобутку бурштину зараз немає, лише поодинокі випадки.

У порівнянні з минулим (2020 – 24 канал) роком реєстрація зменшилась у 100 разів. Тобто наразі 366 реєстрацій про незаконний видобуток бурштину сирцю, торік – 435,

– заявив заступник начальника Сарненського відділу поліції Микола Серкебаєв.

Є декілька причин. У 2019 році набув чинності закон, який посилив кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут та зберігання. Та головна причина – падіння цін на бурштин. У 2016 році за кілограм необробленого давали понад 4 тисячі доларів, то у 2019 році лише 1,2 тисячі доларів за кілограм.

"Санкції збільшились за незаконний видобуток бурштину сирцю, мінімальна санкція – 51 тисяча гривень. Люди почали боятись і зі збутом теж виникли проблеми", – сказав поліцейський офіцер Клесівської громади Тарас Рудик. За словами місцевого населення, на бурштиновому фронті справді затишшя. Люди перестали масово мити сонячне каміння – їдуть на заробітки до Польщі.

Наразі Держгеонадра продають спецдозволи на видобуток бурштину з подальшою рекультивацією земель. Ділянки до 10 гектарів на 5 років. У першому кварталі 2021 року на аукціон виставили 21 ділянку, продали 18. Чиновники тоді повідомили, що під час перших торгів вартість спецдозволів зросла до рекордних цін у кілька мільйонів гривень. Мешканці Полісся лише розводять руками. Кажуть, таких грошей у них немає.

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От і виходить, що проблему до кінця не вирішено. За оцінками експертів, ціна на каміння поступово почне зростати. Чи стимулює це до роботи нелегальних старателів? Швидше за все так. Далі все залежатиме від позиції правоохоронців, а також влади, яка б своїми діями мала б зробити цей нелегальний бізнес, законним і доступним для селян.