Що відомо про контрабанду бурштину

Оперативники СБУ викрили на гарячому 16 старателів під час незаконного видобутку бурштину. Це відбувалося на землях державного фонду поблизу села Новаки Вараського району.

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Правоохоронці вилучили у зловмисників:

5 мотопомп кустарного виробництва,

знаряддя, призначене для здійснення незаконного промислу,

4 автотранспортні засоби,

бурштин-сирець.

За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.



На Рівненщині правоохоронці виявили контрабанду бурштину на 5 мільярдів гривень

Загалом поліцейські провели 24 обшуки за місцем проживання зловмисників, у підсобних приміщень і цехах. Вони вилучили:

майже 650 кілограмів бурштину-сирцю різних фракцій;

35 мотопомп кустарного виробництва;

знаряддя, призначене для незаконного видобутку янтарю;

чорнові записи щодо обсягів збуту бурштину і його вартості;

3 одиниці вогнепальної зброї.



СБУ провела 24 обшуки



Контрабандний бурштин був вагою 650 кілограмів

До незаконного бізнесу причетні 10 мешканців райцентру Сарни. Вони нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку. Частину товару для перепродажу ділки скуповували в інших учасників тіньового промислу.

У межах кримінального провадження за статтею про незаконний збут бурштину триває досудове розслідування.