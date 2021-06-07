Що відомо про контрабанду бурштину
Оперативники СБУ викрили на гарячому 16 старателів під час незаконного видобутку бурштину. Це відбувалося на землях державного фонду поблизу села Новаки Вараського району.
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Правоохоронці вилучили у зловмисників:
- 5 мотопомп кустарного виробництва,
- знаряддя, призначене для здійснення незаконного промислу,
- 4 автотранспортні засоби,
- бурштин-сирець.
За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.
На Рівненщині правоохоронці виявили контрабанду бурштину на 5 мільярдів гривень
Загалом поліцейські провели 24 обшуки за місцем проживання зловмисників, у підсобних приміщень і цехах. Вони вилучили:
- майже 650 кілограмів бурштину-сирцю різних фракцій;
- 35 мотопомп кустарного виробництва;
- знаряддя, призначене для незаконного видобутку янтарю;
- чорнові записи щодо обсягів збуту бурштину і його вартості;
- 3 одиниці вогнепальної зброї.
СБУ провела 24 обшуки
Контрабандний бурштин був вагою 650 кілограмів
До незаконного бізнесу причетні 10 мешканців райцентру Сарни. Вони нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку. Частину товару для перепродажу ділки скуповували в інших учасників тіньового промислу.
У межах кримінального провадження за статтею про незаконний збут бурштину триває досудове розслідування.