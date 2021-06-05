Чоловік запакував бурштин у 2 окремі посилки. Наразі правоохоронці вилучили конфісковане каміння, вартість якого буде встановлено додатково.
Читайте також З України намагалися вивезти ліки на суму у понад 10 мільйонів гривень
Прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України
Працівники Прикордонної та Митної служб завадили вивезенню бурштину з України. 5 червня прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП "Київ" разом зі співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень.
У 2 посилках вони виявили каміння бурштину великих фракцій. Деякі камінці важили до 1,5 кілограма.
Українець намагався відправити 12 кілограмів бурштину / Фото ДПСУ
Правоохоронці з'ясували, що українець намагався в такий спосіб відправити "сонячне каміння" до Катару та ОАЕ. За фактом порушення митних правил службовці ДПСУ склали протоколи.
У Державній прикордонній службі також повідомили, що у 2020 році вдалося запобігти незаконному вивезенню через кордон майже 600 кілограмів бурштину. У першому кварталі 2021 року — понад 110 кілограмів самоцвіту.
Прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину / Фото ДПСУ
Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо
- У 2019 році Володимир Зеленський підписав законопроєкт про криміналізацію незаконного видобутку бурштину в Україні. Документ передбачає надання дозволів на видобуток каміння на певних земельних ділянках.
- Попри це, правоохоронці постійно фіксують випадки незаконного видобутку "сонячного каміння" та спроби його вивезти з території України.
- 2 червня 2021 року СБУ провела спецоперацію, у ході якої викрила потужний канал контрабанди бурштину до Китаю та країн Близького Сходу.
- Водночас на Рівненщині в урочищі "Володимирець східний" з травня 2021 року відновили легальний видобуток бурштину. Спецдозвіл на розробку ділянки отримала компанія "Сонячне ремесло".