Чоловік запакував бурштин у 2 окремі посилки. Наразі правоохоронці вилучили конфісковане каміння, вартість якого буде встановлено додатково.

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Прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину з України

Працівники Прикордонної та Митної служб завадили вивезенню бурштину з України. 5 червня прикордонники оперативно-розшукового підрозділу ОКПП "Київ" разом зі співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень.

У 2 посилках вони виявили каміння бурштину великих фракцій. Деякі камінці важили до 1,5 кілограма.



Українець намагався відправити 12 кілограмів бурштину / Фото ДПСУ

Правоохоронці з'ясували, що українець намагався в такий спосіб відправити "сонячне каміння" до Катару та ОАЕ. За фактом порушення митних правил службовці ДПСУ склали протоколи.

У Державній прикордонній службі також повідомили, що у 2020 році вдалося запобігти незаконному вивезенню через кордон майже 600 кілограмів бурштину. У першому кварталі 2021 року — понад 110 кілограмів самоцвіту.



Прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину / Фото ДПСУ

Незаконний видобуток бурштину в Україні: що відомо