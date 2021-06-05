Мужчина упаковал янтарь в 2 отдельные посылки. Сейчас правоохранители изъяли конфискованные камни, стоимость которых будет установлена дополнительно.

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Пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря из Украины

Работники Пограничной и Таможенной служб помешали вывозу янтаря из Украины. 5 июня пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" вместе с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений.

В 2 посылках они обнаружили камни янтаря крупных фракций. Некоторые камушки весили до 1,5 килограмма.



Украинец пытался отправить 12 килограммов янтаря / Фото ГПСУ

Правоохранители выяснили, что украинец пытался таким образом отправить "солнечные камни" в Катар и ОАЭ. По факту нарушения таможенных правил служащие ГПСУ составили протоколы.

В Государственной пограничной службе также сообщили, что в 2020 году удалось предотвратить незаконный вывоз через границу почти 600 килограммов янтаря. В первом квартале 2021 года — более 110 килограммов самоцвета.



Пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря / Фото ГПСУ

Незаконная добыча янтаря в Украине: что известно