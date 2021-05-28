Разрешение выдали на добычу камня на месторождении площадью в 84 гектара. Сейчас рабочие работают только на 60 гектарах участка.

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Сколько уже добыли янтаря

Янтарь добывают с помощью так называемого мобильно-сортировочного комплекса. Он позволяет перелопатить 50 кубометров песка в час и это дает около 1 килограмма камня. В течение первых 3 дней удалось добыть 50 килограммов "Полесского золота".

Мобильно-сортировочный комплекс – это наша собственная разработка. Почему мобильный? Потому что при разработке месторождения мы его передвигаем, а сортировочный – потому что его основной задачей является выделение янтаря из массы песка,

– рассказал операционный директор "Солнечного ремесла" Андрей Петухов.



Добыча янтаря в Ровненской области / Фото Ровненской ОГА

Хотя янтарные месторождения начали легализовывать, одиночные "черные старатели" время от времени все равно появляются в лесах, которые до сих пор не сданы в аренду. Председатель Ровенской ОГА рассказал, что сейчас есть 5 таких участков.

В ближайшее время их выставят на аукцион, в котором могут принять участие все желающие. Пока гектары леса с природными сокровищами без владельца, их дополнительно охраняют.

"Всю территорию контролируют правоохранительные органы. Конечно, есть единичные случаи, когда "черные старатели" еще выходят на участки", – отметил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Янтарь будут реализовывать через аукцион

Ровенский янтарь больше всего ценят за пределами Украины – в Китае, Турции, Катаре, Латвии и даже в США. Пока его будут реализовывать через аукционы. Для этого зарегистрировали новую торговую марку и создали онлайн-портал. Оттуда любой и в любой точке мира сможет сделать ставку.

Часть мелких камешков раскупили еще до начала аукциона за двойную ставку.

Для первого раза мы сделали аукцион на неделю, чтобы люди могли приехать и посмотреть на эти лоты, чтобы потом уже понимать, какие товары они могут из него производить и какая экономика будет складываться при потере некоторой части камней,

– заявил коммерческий директор "Солнечного ремесла" Андрей Ковалев.

Уже вскоре в Ровненской области планируют запустить еще один процесс – шлифовка янтаря и его переработку для ценных изделий.

Как раньше действовали добытчики

В поселке городского типа Владимирец годами орудовали "черные кладоискатели". В течение последних 7 лет местный житель Иван Кужиль почти каждый день видел своих односельчан с лопатами.

Слухи о местных "золотых жилах" между копателями янтаря быстро распространились и дошли и до других населенных пунктов. Вскоре туда начали съезжаться люди, чтобы добыть солнечный камень.

Если один выкопал, то сразу кругом него окапывают. Как у нас называют, или "жила пошла в одну сторону", или "гнездо",

– рассказал мужчина.

Такую находку потом продавали перекупам. Сейчас даже сложно посчитать, сколько экологических убытков успели нанести местности "черные добытчики".



Добытый янтарь / Фото Ровенской ОГА

До конца лета 2021 года в Ровненской области планируют запустить круглосуточный процесс "белой" добычи янтаря. Во Владимирце это создаст около 100 новых рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет.

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В то же время для Украины это означает прощание с периодом, когда "охота на солнечный камень" была опасным, неконтролируемым и коррупционным бизнесом, а индульгенциями на его добычу торговали нардепы.