За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину в осіб, які незаконно видобувають його у Рівненській області.

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Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони. Надалі бурштин за підробленими документами перевозили контрабандним шляхом за кордон, зокрема до країн Близького Сходу та Китаю,

– йдеться у повідомленні.

Зловмисники навіть розробили спеціальний мобільний додаток, в якому була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відстежувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

Правоохоронці провели обшуки

У межах досудового розслідування правоохоронці провели 67 обшуків на території Києва і Рівненської та Київської областей.

У ході їх проведення виявлено та вилучено:

понад 1 тонну незаконно видобутого бурштину сирцю;

майже 500 кілограмів бурштину "пейзаж" та ювелірних виробів зі сонячного каменю;

станки для кустарної обробки каміння;

130 тисяч доларів та 30 тисяч євро, отриманих від незаконної реалізації бурштину;

мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувались для реалізації "елітного бурштину";

чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів;

40 одиниць мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку.

Досудове розслідування наразі триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

СБУ викрила потужний канал контрабанди бурштину / Фото Офісу генпрокурора

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