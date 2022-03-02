Жінка народила під час сирен і вже з немовлям пішла в укриття у Львові

У Львові 28 лютого ввечері лунали сирени. У цей час трапився знаковий випадок.

Як мінімум для однієї новоспеченої матері та людей, що їй допомагали. Про нього розповів міський голова Львова Андрій Садовий у ранковому ефірі "UA Перший", передає 24 канал.

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Вчора ввечері була сирена, всі пішли в бомбосховище. Стався цікавий випадок. У нас якраз перед сиреною в однієї мами, переселенки, почалися пологи,

– розповів мер.

Жінка народила здорового хлопчика. А вже після самих пологів дитина з мамою були в укритті.

У бомбосховищах Херсона та Києва народилися діти

У бомбосховищах міста Херсон народились діти. Зокрема, 25 лютого на світ з'явились 2 здорових хлопчики.

Прокоментував "народження під обстрілами" у Херсоні і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що діти народжувались в одному з пологових будинків, облаштовуваному у бомбосховищі.

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У столичному метрополітені, який в умовах загарбницької агресії Росії став для киян укриттям, народилася дитина. Маленька українка Мія з'явилася на світ саме тоді, коли тривали ворожі обстріли міста та лунав сигнал тривоги.

За кілька днів фото з жінкою, яка годує свою новонароджену дитину у тому ж таки укритті вже розлетілось і стало відомим символом на увесь світ. У мережі її називають київською Мадонною.

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