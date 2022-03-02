Как минимум для одной новоиспеченной матери и людей, что ей помогали. О нем рассказал городской глава Львова Андрей Садовый в утреннем эфире "UA Перший", передает 24 канал.

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Вчера вечером была сирена, все ушли в бомбоубежище. Произошел интересный случай. У нас как раз перед сиреной у одной мамы, переселенки, начались роды,

– рассказал мэр.

Женщина родила здорового мальчика. А уже после самих родов ребенок с мамой были в укрытии.

В бомбоубежищах Херсона и Киева родились дети

В бомбоубежищах города Херсон родились дети. В частности, 25 февраля на свет появились 2 здоровых мальчика.

Прокомментировал "рождение под обстрелами" в Херсоне и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что дети рождались в одном из роддомов, обустроенном в бомбоубежище.

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В столичном метрополитене, который в условиях захватнической агрессии России стал для киевлян укрытием, родился ребенок. Маленькая украинка Мия появилась на свет именно тогда, когда продолжались вражеские обстрелы города и раздавался сигнал тревоги.

Через несколько дней фото с женщиной, которая кормит своего новорожденного ребенка в том же укрытии уже разлетелось и стало известным символом на весь мир. В сети ее называют киевской Мадонной.

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