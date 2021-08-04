Жителів Львівщини атакують отруйні змії: до лікарень потрапили 9 дітей
Джерело:ЛОДА
Щороку на Львівщині фіксують найбільше випадків укусів змій серед усіх областей України. З початку року плазуни вклали на лікарняні ліжка 30 людей, серед яких 9 дітей.
Найпоширеніша змія на Львівщині – гадюка звичайна. Найчастіше її можна зустріти у гірських районах області.
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Жителів області закликають бути обережними
У Львівській облдержадміністрації розповіли, що від початку 2021 року в області зареєстрували 30 випадків госпіталізації людей, яких вкусили змії. Серед постраждалих були 9 дітей.
Останній такий випадок трапився 3 серпня. Приблизно о 17:00 в стані середнього ступеня важкості у Турківську центральну районну лікарню потрапила 60-річна пацієнтка. Змія вкусила її у праве передпліччя. Інцидент трапився у селі Верхнє Гусине, що на Самбірщині.
Найпоширеніша отруйна змія – гадюка звичайна
На Львівщині досить часто можна зустріти небезпечну отруйну змію – гадюку звичайну. Вона найрозповсюдженіша у Карпатах.
Фахівці наголошують, що зазвичай змії втікають від людей, а кусають лише для свого захисту. Плазуни мають поганий зір та слух, однак своїм тілом вони здатні дуже добре відчувати коливання землі на відстані 1015 метрів.
У спеку це відчуття у змій притуплюється – вони стають лінивими та малорухливими. Тож саме влітку люди можуть легко на них наступити.
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Як уникнути укусу змії
- Під час перебування на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби, потрібно бути вкрай обережними.
- Слід палицею розсунути зарослі, розгребти листя та обстежити ущелини, щоб ненароком не натрапити на плазуна.
- Також потрібно взувати надійне взуття та одягнути широкі штани, заправивши їх у черевики так, щоб утворився напуск.
- Якщо змія кусатиме, то вона зможе прокусити лише тканину, а не шкіру.
Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Перша допомога при укусі змії
Симптомами після укусу змії є загальна слабкість, зниження тиску, задишка, запаморочення, набряк та запалення лімфатичних вузлів. Лікарі наголошують, що постраждалому вкрай важливо надати домедичну допомогу.
- Насамперед людині потрібно зберігати спокій та якомога менше рухатись.
- Місце укусу необхідно звільнити від одягу чи взуття та прикласти стерильну пов'язку з антисептиком.
- Постраждалому варто випити велику кількість води й протиалергічні препарати, якщо вони є.
- Окрім цього, до місця укусу можна прикласти лід та обов'язково викликати швидку.
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