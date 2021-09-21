Жовта карантинна зона: кому з освітян у Львові дозволять працювати у звичному режимі

Україна переходить в жовту зону з 23 вересня. У Львові визначили, що працювати офлайн зможуть освітяни, які вакциновані хоча б однією дозою вакцини, здали ПЛР-тест чи мають довідку, що перехворіли COVID-19.

Однак довідка має бути видана не пізніше як за останні 6 місяців. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій 21 вересня.

До теми Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

У Львові ухвалили правила роботи освітян у жовтій зоні

Комісія ухвалила, що зможуть працювати у звичному режимі від 23 вересня:

школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників;

працівники, які не провакциновані хоча б однією дозою, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години);

освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом 6 минулих місяців і мають відповідну довідку.

У кожному навчальному закладі буде визначено відповідальну людину, яка слідкуватиме за дотриманням цих правил,

– написав мер міста Андрій Садовий.

Політик запевнив, що це дозволить не припиняти навчальний процес і водночас не допустить колапсу медичної системи міста. Він також пригадав, що ПЛР-тести – платні, а вакцинація – безкоштовна.

Останні новини щодо карантину в Україні

З 23 вересня вся Україна переходить в жовту карантинну зону. Це означає, що тепер всі області будуть поділені, відповідно до рівня епідемічної небезпеки.

Однак, вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явились 2 види COVID-сертифікатів: "зелені" та "жовті".

Ба більше, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.