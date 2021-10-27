Зникла 19-річна Анастасія Стахів мертва, – поліція

Поліція підтвердила смерть студентки Анастасії Стахів на Піскових озерах. Її витягнули водолази з кількаметрової глибини. Дівчина зникла безвісти вночі.

19-річна дівчина зникла з дому о 02:00 проти 27 жовтня. Про це одразу повідомили в поліцію її родичі. Зранку правоохоронці оголосили її в розшук.

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Тіло витягнули водолази

До поліції надійшло повідомлення о 12.15 про те, що у водоймі виявили тіло людини. Мовиться про парк, відомий як "Алтайські озера" на вулиці Генерала Чупринки.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2. Інформація підтвердилась, у водоймі справді було тіло. Невдовзі водолази-рятувальники підняли його на поверхню.



Анастасію Стахів знайшли мертвою / Фото Нацполіції

Особу загиблої вдалося встановити. Нею виявилась 19-річна Анастасія Стахів, яка зникла напередодні. Згодом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "безвісно зникла".

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