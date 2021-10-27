Зникла 19-річна Анастасія Стахів мертва, – поліція

27 жовтня 2021 , 15:44
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Джерело:

Нацполіція Львівщини

Поліція підтвердила смерть студентки Анастасії Стахів на Піскових озерах. Її витягнули водолази з кількаметрової глибини. Дівчина зникла безвісти вночі.

19-річна дівчина зникла з дому о 02:00 проти 27 жовтня. Про це одразу повідомили в поліцію її родичі. Зранку правоохоронці оголосили її в розшук.

До теми Зникла в піжамі вночі: у Львові знайшли мертвою 19-річну студентку

Тіло витягнули водолази

До поліції надійшло повідомлення о 12.15 про те, що у водоймі виявили тіло людини. Мовиться про парк, відомий як "Алтайські озера" на вулиці Генерала Чупринки.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2. Інформація підтвердилась, у водоймі справді було тіло. Невдовзі водолази-рятувальники підняли його на поверхню.


Анастасію Стахів знайшли мертвою / Фото Нацполіції

Особу загиблої вдалося встановити. Нею виявилась 19-річна Анастасія Стахів, яка зникла напередодні. Згодом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "безвісно зникла".

Смерть Анастасії Стахів: що відомо раніше

  • 19-річна львів’янка Анастасія Стахів зникла зі свого будинку на вулиці Глибокій.
  • Згодом повідомили, що дівчину знайшли мертвою. Інформацію опублікували львівські волонтери, які разом з поліцією долучилися до пошуків дівчини.
  • Тіло студентки знайшли у воді на Піскових озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.
  • За даними від правоохоронців, дівчина залишила вдома передсмертну записку, де зазначила, що хоче скоїти самогубство.
  • Відомо, що Анастасія Стахів була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності "Архітектура та містобудування".
Автор: Марта Кушка