19-річна дівчина зникла з дому о 02:00 проти 27 жовтня. Про це одразу повідомили в поліцію її родичі. Зранку правоохоронці оголосили її в розшук.
До теми Зникла в піжамі вночі: у Львові знайшли мертвою 19-річну студентку
Тіло витягнули водолази
До поліції надійшло повідомлення о 12.15 про те, що у водоймі виявили тіло людини. Мовиться про парк, відомий як "Алтайські озера" на вулиці Генерала Чупринки.
За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №2. Інформація підтвердилась, у водоймі справді було тіло. Невдовзі водолази-рятувальники підняли його на поверхню.
Анастасію Стахів знайшли мертвою / Фото Нацполіції
Особу загиблої вдалося встановити. Нею виявилась 19-річна Анастасія Стахів, яка зникла напередодні. Згодом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "безвісно зникла".
Смерть Анастасії Стахів: що відомо раніше
- 19-річна львів’янка Анастасія Стахів зникла зі свого будинку на вулиці Глибокій.
- Згодом повідомили, що дівчину знайшли мертвою. Інформацію опублікували львівські волонтери, які разом з поліцією долучилися до пошуків дівчини.
- Тіло студентки знайшли у воді на Піскових озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.
- За даними від правоохоронців, дівчина залишила вдома передсмертну записку, де зазначила, що хоче скоїти самогубство.
- Відомо, що Анастасія Стахів була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності "Архітектура та містобудування".