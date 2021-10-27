19-летняя девушка исчезла из дома в 02:00 27 октября. Об этом сразу сообщили в полицию ее родственники. Утром правоохранители объявили ее в розыск.
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Тело вытащили водолазы
В полицию поступило сообщение в 12:15 о том, что в водоеме обнаружили тело человека. Речь идет о парке, известном как "Алтайские озера", на улице Генерала Чупринки.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2. Информация подтвердилась, в водоеме действительно было тело. Вскоре водолазы-спасатели подняли его на поверхность.
Анастасию Стахив нашли мертвой / Фото Нацполиции
Личность погибшей удалось установить. Ею оказалась 19-летняя Анастасия Стахив, пропавшая накануне. Впоследствии следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавшая".
Смерть Анастасии Стахив: что известно ранее
- 19-летняя львовянка Анастасия Стахив исчезла из своего дома на улице Глубокой.
- Впоследствии сообщили, что девушку нашли мертвой. Информацию опубликовали львовские волонтеры, которые вместе с полицией присоединились к поискам девушки.
- Тело студентки нашли в воде на Песчаных озерах, примерно в 1,7 километра от ее дома.
- По данным правоохранителей, девушка оставила дома предсмертную записку, где отметила, что хочет совершить самоубийство.
- Известно, что Анастасия Стахив была студенткой Львовской политехники, училась на специальности "Архитектура и градостроительство".