Погибшая пропала 27 октября ночью. В СМИ говорят, что девушка намеревалась совершить самоубийство.
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Оставила предсмертную записку
19-летняя львовянка Анастасия Стахив исчезла из своего дома на улице Глубокой. Впоследствии сообщили, что девушку нашли мертвой. Информацию опубликовали львовские волонтеры, которые вместе с полицией присоединились к поискам девушки.
Тело студентки нашли в воде на Песчаных озерах, примерно в 1,7 км от ее дома. В комментарии ZAXID.NET, полиция подтвердила находку тела, но личность погибшей еще устанавливают.
По данным от правоохранителей, девушка оставила дома предсмертную записку, где отметила, что хочет совершить самоубийство. Известно, что Анастасия Стахив была студенткой Львовской политехники, училась на специальности "Архитектура и градостроительство".
Предыдущий громкий случай
- Дарья Косенок 29 марта вышла из общежития и не вернулась.
- В тот же день мать девушки подала в полицию заявление об исчезновении дочери.
- Вечером 30 марта девушку нашли мертвой в квартире на улице Лычаковской.
- На теле Косенок обнаружили множественные ножевые ранения.
- По информации СМИ, эту квартиру девушка снимала вместе со своим парнем.
- Вскоре парня Косенюк задержали правоохранители.
- Если вину парня докажут в суде, ему будет грозить до 15 лет в тюрьме.
- Впоследствии сообщили, что парень убил любимую из-за ревности.