Загибла зникла 27 жовтня вночі. Поліція оголосила студентку в розшук зранку наступного дня. У ЗМІ кажуть, що студентка мала намір скоїти самогубство.

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Залишила передсмертну записку

19-річну львів’янку Анастасію Стахів зникла зі свого будинку на вулиці Глибокій. Згодом повідомили, що дівчину знайшли мертвою. Інформацію опублікували львівські волонтери, які разом з поліцією долучилися до пошуків дівчини.

Тіло студентки знайшли у воді на Піскових озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку. У коментарі ZAXID.NET, поліція підтвердила знахідку тіла, але особу загиблої ще встановлюють.

За даними від правоохоронців, дівчина залишила вдома передсмертну записку, де зазначила, що хоче скоїти самогубство. Відомо, що Анастасія Стахів була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності "Архітектура та містобудування".

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