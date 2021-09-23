Зниклого на Львівщині грибника знайшли мертвим у лісі

На Самбірщині 18 вересня зник 73-річний місцевий житель. Він пішов у ліс по гриби й не повернувся. Через 4 дні чоловіка знайшли мертвим.

Чоловік не виходив на зв'язок з рідними, тож вони звернулись у поліцію. Грибника шукали правоохоронці та волонтери.

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Грибника знайшли мертвим у лісі

У поліції Львівщини розповіли, що 18 вересня 73-річний житель села Надиби Володимир Головчак пішов до місцевого лісу по гриби й не повернувся додому. Родичі чоловіка повідомили у поліцію про його зникнення. До пошуків грибники долучились поліцейські та всі небайдужі.

На четвертий день чоловіка знайшли мертвим у лісі поблизу села Сусідовичі – приблизно за 5 кілометрів від дому. Попередньо відомо, що на його тілі не виявили ознак насильницької смерті. Тіло грибника скерували на експертизу, яка і встановить точну причину його смерті.

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