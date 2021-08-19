Знімав контент: львів'янин влаштував стрілянину в ресторані на площі Ринок

19 серпня 2021 , 10:56
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Львівські правоохоронці 18 серпня затримали 39-річного чоловіка, який стріляв на площі Ринок. Свій вчинок він пояснив тим, що знімає контент для соцмереж.

Наразі львів'янин перебуває в ізоляторі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Львів'янин стріляв на площі Ринок

  • Приблизно 16:30 патрульні отримали виклик про стрілянину в одному з ресторанів на Площі Ринок.
  • Про інцидент поліцію повідомив директор закладу.
  • Він розповів, що відвідувач тричі вистрілив з пістолета та пішов вулицею Краківською. На щастя, ніхто не постраждав.
  • Правоохоронці швидко знайшли порушника біля пам'ятника Данилові Галицькому. Ним виявився 39-річний львів'янин.
  • Чоловік розповів, що має стартовий пістолет з холостими набоями.
  • Він зазначив, що вживав алкоголь і стріляв, знімаючи контент для соцмереж.
  • Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
  • Правоохоронці вилучили зброю і набої та скерували їх на експертне дослідження.


Львів'янин стріляв на площі Ринок / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські встановили, що порушник зараз проходить у справі за "хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї". Львів'янина затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


Чоловіка затримали патрульні / Фото поліції Львівщини


У нього був пістолет з холостими набоями / Фото Патрульної поліції Львівщини


Порушнику загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів