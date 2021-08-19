Знімав контент: львів'янин влаштував стрілянину в ресторані на площі Ринок

Львівські правоохоронці 18 серпня затримали 39-річного чоловіка, який стріляв на площі Ринок. Свій вчинок він пояснив тим, що знімає контент для соцмереж.

Наразі львів'янин перебуває в ізоляторі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Львів'янин стріляв на площі Ринок

Приблизно 16:30 патрульні отримали виклик про стрілянину в одному з ресторанів на Площі Ринок.

Про інцидент поліцію повідомив директор закладу.

Він розповів, що відвідувач тричі вистрілив з пістолета та пішов вулицею Краківською. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці швидко знайшли порушника біля пам'ятника Данилові Галицькому. Ним виявився 39-річний львів'янин.

Чоловік розповів, що має стартовий пістолет з холостими набоями.

Він зазначив, що вживав алкоголь і стріляв, знімаючи контент для соцмереж.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці вилучили зброю і набої та скерували їх на експертне дослідження.



Львів'янин стріляв на площі Ринок / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські встановили, що порушник зараз проходить у справі за "хуліганські дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї". Львів'янина затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Чоловіка затримали патрульні / Фото поліції Львівщини



У нього був пістолет з холостими набоями / Фото Патрульної поліції Львівщини



Порушнику загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини