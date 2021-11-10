Раптово помер водій, що віз на Львівщину тіло Героя Віталія Павлиська

Під час транспортування тіла загиблого бійця Віталія Павлиська помер водій-волонтер Геннадій Писаренко. У чоловіка дорогою раптово зупинилося серце.

Тіло загиблого захисника везли зі Сходу на Львівщину, в місто Яворів. Трагічний інцидент трапився біля Пирятина Полтавської області.

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Раптово помер водій, що перевозив тіло загиблого бійця

Під час транспортування тіла загиблого військовослужбовця 24 ОМБр Віталія Павлиська 9 листопада трагічно помер водій, 52-річний молодший сержант Геннадій Писаренко. Він був волонтером гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ "Евакуація 200".

Чоловік перевозив тіло загиблого Героя на місце поховання – у місто Яворів. Приблизно о 21:00 Писаренку раптово стало зле за кермом. Він зупинив автівку на АЗС WOG неподалік Пирятина, що на Полтавщині. Після цього водій вийшов із салону та знепритомнів.

На жаль, реанімувати Писаренка не вдалося. Він помер на місці події. За попередньою інформацією, причиною смерті чоловіка стала гостра серцева недостатність.

Головний сержант Віталій Павлисько трагічно загинув на Донбасі 7 листопада. Він разом з іншими військовими переміщався в укриття. Під час обстрілу проросійськими бойовиками поряд із бійцями підірвалася одна з ворожих мін. На жаль, Павлисько отримав осколкове поранення та загинув. У Героя залишились батьки, дружина, донька та син.



Довідка про смерть Геннадія Писаренка / Фото "Вголос"