На Львівщині працює ППО по ворожих цілях
Росіяни вдосвіта 20 вересня здійснили черговий терор міст України. Відомо, що на Львівщині працювала ППО.
Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, інформує 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Львівщині?
О пів на 7 годину ранку 20 вересня глава ОВА Максим Козицький повідомляв про те, що ракети з Тернопільщини рухаються в напрямку Львівської області. Також про ракети в напрямку Львова інформував мер міста Андрій Садовий.
В Повітряних силах о 6:33 також вказували про крилаті ракети на півночі Івано-Франківщини, курсом на Львівщину.
На 06:40 у Львівській області працювала ППО. Поки чисто – наразі дорозвідка,
– повідомив Зінкевич.
Де ще було гучно цієї ночі?
Вночі 20 вересня Дніпропетровщина опинилася під масованою атакою дронів. Так, там чули вибухи у Павлограді, згодом й у Дніпрі, а також у Кривому Розі.
Російське військо тероризувало і Миколаїв. Там лунали вибухи, згодом на місто летіла й балістика.
Зранку в Дніпрі знову лунали вибухи. Російські окупанти тероризували ракетами.